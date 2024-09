Duizenden planten verstopt achter gesloten deuren

De politie vernietigde maandagmiddag 23 september ongeveer 4300 hennepplanten. Ze zaten verstopt in een woning in de Oudeweg in Axel.

De politie ontving informatie over het mogelijk telen van hennepplanten in een woning in de Oudeweg. Een politieteam stapte rond 12u30 de woning binnen en trof de bewoner en drie bezoekers aan. Zij zijn verdachte in deze zaak. Het team vernietigde 244 moederplanten en ruim 4100 stekken. Agenten haalden een expert erbij vanwege een mogelijk (brand)gevaarlijke situatie.