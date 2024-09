Tweetal steelt acht cruise control units uit auto's in Amstelveen

Tweetal op heterdaad aangehouden

'Twee mannen, niet woonachtig in Nederland, zijn in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 september in Amstelveen op heterdaad aangehouden', stelt aldus de politie. Oplettende buurtbewoners zien een man bij een auto rommelen, aarzelen geen moment en bellen direct 112.

Cruise control uit auto gestolen

In het holst van de nacht rond 02.15 uur is een man – geheel in het zwart gekleed – bij een auto bezig. Een andere man iets verderop lijkt toe te kijken, maar zijn rol is onduidelijk. Buurtbewoners vertrouwen het niet en schakelen de politie in. Ze merken dat een klein kastje dat de cruise control van de auto regelt is gestolen.

BMW en Audi

Agenten zien het tweetal even verderop in de straat Westhove. Een paar meter verderop staat een fiets waar de sleutel die de mannen bij zich hebben op past. In de fietstassen vinden de agenten nog acht soortgelijke cruise control units. Deze horen bij voertuigen van het merk BMW en Audi.

Gedupeerden gezocht

'Tot nu toe hebben zich nog geen andere gedupeerden gemeld bij ons en zijn wij dus nog op zoek naar zeker zeven anderen. Denkt u ook slachtoffer te zijn? Of heeft u iets gezien of gehoord in de afgelopen periode? Of heeft u camerabeelden? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier', aldus de politie.

Supersnelrechtzitting

De 20-jarige verdachte zit nog vast en is gedagvaard voor een supersnelrechtzitting van vanmiddag. Een 25-jarige man die bij hem was, is inmiddels heengezonden.