Miljoen op de 10 miljoen mensen voelde zich sterk eenzaam in 2023

Met inmiddels 18 miljoen inwoners in Nederland zou je kunnen denken dat niemand zich eenzaam zou hoeven te voelen maar uit cijfers die het CBS vandaag heeft gepubliceerd blijkt dat dit bij 11 procent van 15 jaar of ouder toch het geval is.

Hoger dan in 2019

'Dat is gelijk aan een jaar eerder, maar opnieuw hoger dan in 2019, voor de coronapandemie. Toen was ongeveer 9 procent sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het vaakst voor onder mensen die buiten Nederland geboren zijn', aldus het CBS op basis van de nieuwste cijfers uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn dat jaarlijks onder ruim 7 duizend mensen wordt afgenomen.

Emotionele eenzaamheid

In deze enquĂȘte zijn sinds 2019 stellingen opgenomen over eenzaamheid, zoals het ervaren van leegte om zich heen, het missen van mensen, en het gevoel vaak in de steek gelaten te worden de zogenaamde emotionele eenzaamheid. Daarnaast werd gevraagd of zij mensen om zich heen hebben met wie zij zich verbonden voelen, die ze vertrouwen en waarop ze kunnen terugvallen in geval van narigheid. De algehele eenzaamheid is gebaseerd op de stellingen over zowel emotionele als sociale eenzaamheid.

Enigszins of niet eenzaam

Het aandeel 15-plussers dat zich enigszins eenzaam (29 procent) of niet eenzaam voelt (61 procent) is eveneens vergelijkbaar met 2022. In 2019 gaf nog 66 procent aan zich niet eenzaam te voelen.

Jongeren vaker emotioneel eenzaam

Emotionele eenzaamheid, het moeten missen van een hechte band, komt het vaakst voor onder 15- tot 25-jarigen: 14 procent van hen voelde zich sterk emotioneel eenzaam. De andere vorm van eenzaamheid, sociale eenzaamheid (behoefte aan meer sociaal contact), komt het vaakst voor onder 35- tot 45-jarigen: 18 procent van hen gaf aan zich sterk sociaal eenzaam te voelen.

Mensen die buiten Nederland zijn geboren vaakst sterk eenzaam

Van de 15-plussers die buiten Nederland zijn geboren geeft bijna 20 procent aan zich sterk eenzaam te voelen. Bij hen die geboren zijn in Nederland ligt dit een stuk lager (9 procent). Van degenen die in Nederland zijn geboren en van wie een of beide ouders buiten Nederland zijn geboren, geeft 10 procent (ouder(s) geboren in Europa) en 11 procent (ouder(s) geboren buiten Europa) aan zich sterk eenzaam te voelen.

Sociale eenzaamheid

Hoewel mensen geboren buiten Nederland net zo vaak of vaker wekelijks sociaal contact hebben met familie, vrienden of buren, voelen zij zich toch vaker sterk eenzaam dan degenen die geboren zijn in Nederland. Het is vooral sociale eenzaamheid waar zij, vaker dan mensen geboren in Nederland, mee te maken hebben.

Tevredenheid met leven lager onder eenzame volwassenen

Niet iedereen van 18 jaar of ouder die eenzaam is, is ontevreden met het leven. Maar mensen die eenzaam zijn, zijn wel minder vaak tevreden met het leven) (50 procent) dan de volwassenen die niet of enigszins eenzaam zijn (88 procent). Bij tevredenheid met het sociale leven is dit verschil nog groter. Van de mensen die sterk eenzaam zijn, is 33 procent tevreden met hun sociale leven. Van de 18-plussers die niet of enigszins eenzaam zijn, is 86 procent tevreden.

Week tegen de eenzaamheid

Van 26 september tot en met 2 oktober organiseert VWS de Week tegen Eenzaamheid. Verbinding staat centraal. In die week vinden honderden activiteiten plaats waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe contacten kunnen leggen.