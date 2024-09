AZ-bus vol agenten niet op 'schoolreisje' maar op jacht naar bellers

Afleiding in het verkeer zorgt voor veel ongelukken. Even dat appje lezen, zorgen dat iedereen in de auto op internet zit of nog even dat adresje in je navigatie zetten is zo gebeurd. Reden voor de politie in Noord-Holland om mensen via controles en een gesprek extra bewust te maken van de gevaren.

De politie controleert dagelijks op afleiding in het verkeer. 'Tijdens deze week werden er extra controles ingezet. Het voordeel van mensen staande houden is dat er ook een moment is om in gesprek te gaan over hoe makkelijk afleiding in het verkeer gaat en de gevaren. Let je op de snelweg één seconde niet op. Dan ben je zo 30 meter verder. In die 30 meter kan een hoop gebeuren', aldus de politie.

In totaal werden er in de week van maandag 16 tot en met vrijdag 22 september 426 mensen die een telefoon vast hadden aan de kant gezet. De boete van 420,- euro is niet gering. Dit gebeurde tijdens een controle met een touringcar over de snelwegen van Noord-Holland. Vanuit de touringcar is goed te zien of iemand een telefoon vasthoudt. Agenten in onopvallende voertuigen hielden de bestuurders uiteindelijk staande.

191 mensen met een telefoon vast zijn vastgelegd via de monocam van de politie. Dit is een camera waarmee je goed ziet of iemand een telefoon vast heeft. 181 mensen die een telefoon vast hadden hebben een proces verbaal gekregen tijdens surveillances en verkeerscontroles vanuit de basisteams.

Wacht even met het beantwoorden van dat appje. Gebruik je de navigatie van jouw telefoon? Zorg dan voor een carkit of voor een telefoonhouder op de fiets. Kijk voor meer info op www.komveiligthuis.nl.