Zr.Ms. Dolfijn sluipt door Noordelijke wateren voor NAVO

Zr.Ms. Dolfijn heeft voor de NAVO onderzeeboten en militaire schepen in de gaten gehouden die niet tot de alliantie behoren. Dat gebeurde in de Noorse zee en het noordelijke Noordzeegebied ter voorbereiding op het mogelijk moeten verdedigen van het bondgenootschappelijke verdragsgebied. De monitormissie duurde bijna een maand.

Volgens onderzeebootcommandant luitenant ter zee der 1e klasse Hans hebben de activiteiten van de boot in de regio bijgedragen aan afschrikking.

“Ons vermogen te kunnen opereren in zware en uitdagende omstandigheden, onderstreept de meerwaarde bij geallieerde operaties”, aldus de onderzeebootcommandant.

Van cruciaal belang

De NAVO beaamt dat. De voor de alliantie inzetbare onderzeebootvloot versterkt haar strategische en tactische voorsprong aanzienlijk. Dit gebeurt tijdens patrouilles in de Atlantische Oceaan, in het Hoge Noorden, bij de Baltische staten en in de Middellandse Zee. Onderzeeboten zijn volgens het militaire bondgenootschap van cruciaal belang voor de verdediging van het Bondgenootschap.

De kracht van de onderzeeboten zit hem in hun enorme slagkracht die heimelijk kan worden ingezet. Op die manier gaat er grote dreiging van uit. De NAVO werkt multinationaal samen waardoor de onderzeeboten over het hele verdragsgebied worden verdeeld. De NAVO-lidstaten voeren dan ook regelmatig gezamenlijke trainingsmissies uit. Die vergroten de interoperabiliteit en cohesie.

Vrijwel niet te detecteren

De kracht van de onderzeebootvloot van de NAVO ligt naast de grote slagkracht ook in de technologie van de verschillende onderzeeboten. De boten hebben zeer goede sensoren en communicatiemiddelen. Daarnaast zijn ze zeer stil en daarom nauwelijks te detecteren: stealth.

Hoewel de Walrusklasse, inclusief Zr.Ms. Dolfijn, al wat ouder is, kunnen de boten voorlopig goed voldoen aan de NAVO-opdrachten. Nederland wil dat blijven doen en vervangt de Walrusklasse daarom door de nieuwe Orka-klasse onderzeeboten.

Orka-klasse

Maandag zet staatssecretaris Gijs Tuinman zijn handtekening onder de leveringsovereenkomst met de Franse onderzeebootbouwer Naval Group. Dan begint de bouw van de Orka-klasse met de nieuwste innovaties en geavanceerde technologieën. Volgens de huidige planning neemt de marine Zr.Ms. Orka en Zr.Ms. Zwaardvis in 2034 in gebruik. Zr.Ms. Barracuda en Zr.Ms. Tijgerhaai volgen daarna. De exacte capaciteiten van de Orkaklasse zijn geheim maar vast staat dat met de vier nieuwe boten Nederland een onmisbare capaciteit levert voor de verdediging van het NAVO bondgenootschap.