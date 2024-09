Eerst explosie en binnen 6 uur brand bij zelfde woning Zoutelande

In de nacht van vrijdag op zaterdag is er bij een woning in het Zeeuwse Zoutelande eerst even voor 00.40 uur een explosie geweest en nog geen 6 uur later brand gesticht. Dit meldt de politie zaterdag.

Woning Langedam

'We zoeken getuigen en camerabeelden van deze twee incidenten op zaterdag 28 september bij de woning aan de Langendam. Een explosief ging af en er was sprake van brandstichting rondom dezelfde woning', aldus de politie.

Explosie en brand

Rond 00.40 uur kwam de eerste melding binnen. Het ging om een explosief dat bij de woning was afgegaan waardoor de voordeur uit de voorgevel werd geblazen. Niemand raakte gewond bij dit incident. Later om 06.15 uur kwam de tweede melding binnen bij de politie. Er was sprake van brand rondom diezelfde woning. De politie doet onderzoek.

Getuigenoproep

De politie vraagt mensen die getuige waren van een van deze incidenten, of die kort daarvoor of erna iets verdachts hebben gezien in de buurt van Langendam om contact op te nemen. De politie is via 0900-8844 bereikbaar. U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000 of via het Politie WhatsApp nummer 06-1220 7006.