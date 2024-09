Persoon en hond omgekomen bij brand in stacaravan in Limburgse Arcen

De politie stelt een onderzoek in naar een brand in een stacaravan op een camping aan Klein Vink in de nacht van zaterdag op zondag. 'Bij de brand kwamen een persoon en een hond om het leven', zo meldt de politie zondag.

Onderzoek

Nadat de brandweer de brand had geblust werd het stoffelijk overschot in de caravan aangetroffen. Forensische Opsporing van de politie stelt een nader onderzoek in naar de exacte toedracht van de brand en of er sprake is van brandstichting en naar de identiteit van het slachtoffer.