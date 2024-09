Langsrijdende agenten zagen bandensporen van te water geraakte auto stadsring Amersfoort

Bij een verkeersongeval op de stadsring in Amersfoort zijn maandag drie inzittenden om het leven gekomen toen de auto waar zij in zaten te water raakte. Dit meldt de politie maandag.

Hulpdiensten gealarmeerd

De auto raakte in de nacht van zondag op maandag voor 01.30 uur door nog onbekende oorzaak te water ter hoogte van het kantoorgebouw Keistaete. De hulpdiensten werden gealarmeerd waaronder drie ambulances, twee traumahelikopters en meerdere brandweer auto's. Ook de politie kwam massaal naar de locatie van het incident.

Bandensporen

Agenten die op de locatie langsreden zagen bandensporen en lossen onderdelen liggen. Direct werd er groot alarm geslagen. Duikers van de brandweer hebben de inzittenden uit het voertuig gehaald maar reanimatie van het drietal mocht helaas niet meer baten.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van dit noodlottige ongeval. De drie inzittenden zijn mannen in de leeftijd van 21, 25 en 27 jaar en komen allen uit Amersfoort. Ook het exacte tijdstip van het moment dat de auto te water raakte is onderdeel van het onderzoek. Daarbij kunnen camerabeelden en getuigen van grote hulp zijn.