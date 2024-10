Cao-lonen in derde kwartaal 6,8 procent gestegen

In het derde kwartaal van 2024 namen de cao-lonen met 6,8 procent toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 'Dit is even hoog als in het laatste kwartaal van 2023. Toen was de cao-loonstijging het hoogst in ruim veertig jaar', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Loonstijging sector particuliere bedrijven het hoogst

Van de drie sectoren zijn de lonen in de sector particuliere bedrijven in het derde kwartaal van 2024 het hardst toegenomen met 7,3 procent. In de sector gesubsidieerde instellingen, die voor het merendeel bestaat uit cao’s in de zorg, en bij de overheid stegen de cao-lonen met respectievelijk 7,1 en 5,4 procent. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder stegen de lonen bij de overheid nog het meest en die van de gesubsidieerde instellingen het minst.

Reële loonstijging 3,1 procent

De reële cao-loonontwikkeling, waarbij het cao-loon wordt gecorrigeerd voor inflatie, lag het afgelopen kwartaal op 3,1 procent. Deze toename is minder dan in de afgelopen drie kwartalen, maar nog steeds hoger dan een jaar geleden, toen de reële cao-loonontwikkeling afnam met 1,4 procent. Bij het bepalen van de reële loonstijging is net zoals in het vorige nieuwsbericht gebruikgemaakt van de ontwikkeling van de consumentenprijzen, die is berekend met de daadwerkelijk betaalde energieprijzen.