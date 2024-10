Defensie zet enquête in om meer militairen te werven

Defensie wil in 2030 volledig gevuld zijn. Daarvoor moeten er geleidelijk meer militairen instromen, tot jaarlijks zo’n 9.000 vanaf 2029. De enquête moet daar een bijdrage aan leveren. De organisatie krijgt hiermee een beeld van hoe jongeren aankijken tegen de verschillende facetten van het werk bij Defensie.

Het Dienjaar is vanwege het laagdrempelige karakter een prima eerste kennismaking met Defensie. De verwachting is dan ook dat de enquête in eerste instantie bijdraagt aan meer instromers in het Dienjaar.

Een toekomstbestendige krijgsmacht

De enquête is de eerste stap van het kabinet op weg naar een nieuw dienmodel. Dat zal voorzien in maatregelen met een steeds meer verplichtend karakter tussen vredestijd en oorlogstijd. Het dienmodel moet leiden tot een toekomstbestendige krijgsmacht die in staat is snel op te schalen bij een mogelijke conflictsituatie.

Defensie wil volgend jaar al beginnen met het aanschrijven van een beperkt deel van de doelgroep, een zogeheten referentiegroep. Parallel daaraan zorgt de organisatie ervoor tijdig te voldoen aan alle juridische vereisten en praktische voorbereidingen om de enquête ook breder in te zetten.

Eerder was gemeld dat jongeren de enquête bij de dienstplichtbrief zouden ontvangen. Die koppeling is nu losgelaten. De enquête richt zich op een bredere groep jongeren, in de leeftijd van 18-27 jaar.