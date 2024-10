Nepagenten aangehouden

Op de A2 ter hoogte van Nieuwegein zijn woensdagavond drie verdachten aangehouden die in verband worden gebracht met diverse oplichtingszaken in Limburg waarbij nepagenten betrokken waren.

Op 2 oktober kreeg de politie meldingen uit diverse plaatsen in de gemeente Maasgouw waar nepagenten zouden zijn gesignaleerd. In Stevensweert wisten getuigen een kenteken te noteren van een auto die die mogelijk betrokken was bij de oplichtingszaken.

Nieuwegein

Het kenteken is daarop geplaatst in de ANPR, de automatische kentekenplaatherkenning. Dit is een speciale camera die kentekens leest van voorbijrijdende auto’s. De auto is later door politieagenten gesignaleerd op de snelweg ter hoogte van Nieuwegein. Daar heeft een controle plaatsgevonden. In de auto zijn sieraden aangetroffen. De drie inzittenden zijn aangehouden. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau in Roermond. De zaken waarmee zij in verband worden gebracht, hebben in Limburg plaatsgevonden.

Aanhoudingen

Het gaat om drie mannen van 18, 20 en 23 jaar oud uit de provincie Flevoland.

Sieraden

Foto’s van de sieraden die in de auto van de verdachten werden aangetroffen zijn op de Facebook pagina van politie Roermond geplaatst, in de hoop dat de eigenaren zich melden. Mogelijk zijn deze sieraden buitgemaakt bij oplichtingszaken waar mensen slachtoffer zijn geworden van babbeltrucs door nepagenten.