Mobiele Eenheid houdt demonstranten aan in Amsterdam

Vandaag is het precies een jaar geleden dan Hamas terreuraanslagen pleegde in Israël.

Demonstraties

In Amsterdam werden er vandaag een pro-Israël-demonstratie op de Dam en een pro-Palestina-demonstratie op het Damrak gehouden. Op de Dam werden de Israëlische slachtoffers herdacht die omkwamen bij de terreuraanval een jaar gelden.

Pro-Palestina demo op Damrak ontbonden

Op last van de driehoek werd de demonstratie op het Damrak ontbonden. Iedereen werd gevorderd te vertrekken.

Nieuwezijds Voorburgwal

Een groep demonstranten gaf geen gehoor aan de vordering en zette de demonstratie voort via de Nieuwezijds Voorburgwal. De Mobiele Eenheid (ME) is hierbij ingezet. Demonstranten die niet wilden vertrekken werden door de ME aangehouden vanwege het overtreden van de Wet openbare manifestaties.