Special forces van Nederland en België gaan wereldwijd met elkaar in zee

Nederland en België gaan een gezamenlijke taakgroep opzetten op het gebied van maritieme special forces. De zogeheten Combined Special Operations Maritime Task Group (C-SOMTG) is mogelijk al vanaf volgend jaar wereldwijd in te zetten. 'En dat in alle geweldsspectra. Beide landen hebben hier deze week hun handtekening voor gezet', zo meldt het ministerie van Defensie.