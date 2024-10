Huistelefoon lijkt op zijn retour

Inmiddels heeft minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens nog een vaste telefoonaansluiting. Daarmee lijkt de trend zich door te zetten dat de huistelefoon op zijn retour is en in steeds meer huishoudens verdwijnt. Dat blijkt donderdag uit het nieuwe kwartaaloverzicht van de Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Hoogste piek ooit gemeten in mobiele data

'Alle Nederlanders samen verbruikten in het tweede kwartaal van 2024 maar liefst 597 miljoen gigabyte aan mobiele data – de hoogste piek ooit gemeten. Uit de monitor blijkt ook dat de trends van voorgaande kwartalen verder doorzetten. Steeds meer consumenten stappen over op glasvezel', aldus de ACM.

Glasvezel verdringt COAX- of koperverbinding

Het aantal huishoudens dat diensten afneemt via COAX- of koperverbinding neemt verder af. De uitrol van glasvezel groeit door, net als het aantal consumenten dat overstapt naar deze verbinding. In totaal hebben nu ruim 7,69 miljoen huishoudens een glasvezelnetwerk voor de deur en 2,99 miljoen daarvan hebben ook daadwerkelijk een abonnement.

Nederlandse glasvezel in de top van Europa

Voor wat betreft de uitrol van glasvezel behoort Nederland tot de top van Europa. Wel blijven sommige delen van ons land nog steeds achter. In een aantal delen van Groningen, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg is er minder glasvezel beschikbaar dan elders in het land, zo blijkt uit de glasvezelkaart. De ACM ziet echter dat ook in deze gebieden er een flink aantal glasvezelverbindingen is bijgekomen.

Telefonie

Ten opzichte van het vorige kwartaal wordt er minder gebeld en ge-sms’t met de mobiele telefoon. Het mobiele dataverbruik vertoonde daarentegen een grote stijging. We verbruikten 597 miljoen gigabytes aan data, een toename van 48 miljoen gigabytes ten opzichte van het vorige kwartaal. Dat is de hoogste piek ook gemeten.

Telefoon, internet en televisie op zijn retour

De ooit zo populaire combinatie van telefoon, internet en televisie bij dezelfde aanbieder daalt ook dit kwartaal weer verder. Het aantal vaste telefoonaansluitingen daalde met 1,83% tot 4,15 miljoen aansluitingen. Dat betekent dat inmiddels minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens nog gebruikt maakt van een vaste telefoon.