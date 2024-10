Flinke schade aan woongebouw zorginstelling Boxtel door brand in gevel

De brandweer rukte zondagavond uit voor een brand bij De La Salle (Koraal) aan de Schijndelseweg in Boxtel. Er woedde brand in de gevel van één van de woongebouwen die gepaard ging met nodige rookontwikkeling.

Tegelbekleding slopen

De brandweer moest de gevelbekleding slopen om het vuur te kunnen blussen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vele bewoners/cliënten keken toe hoe brandweerlieden te werk gingen. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft vervolgens in het woongebouw metingen verricht.