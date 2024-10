Voetgangster overleden na aanrijding met vrachtwagen in Amsterdam

Maandagmiddag is in het centrum van Amsterdam op de Passeerdersgracht een voetganger aangereden door een vrachtwagen. 'Het slachtoffer, van wie de identiteit nog onbekend is, is hierbij om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de aanrijding', zo meldt de politie zojuist.