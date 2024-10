Defensie investeert ruim 2,5 miljard euro voor nieuwe luchtafweersystemen

'Luchtafweer van Levensbelang'

Een sterke lucht- en raketverdediging is van levensbelang. Dat toont de oorlog in Oekraïne aan. Net als de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Nieuwe gecombineerde lucht- en raketverdediging beschermt vitale objecten, gebieden en eenheden tegen moderne luchtdreiging.

6 nieuwe MRAD- en 4 nieuwe Shorad-eenheden

Dat gebeurt met middelen op zowel de korte (Short Range Air Defense, Shorad) als middellange afstand (Medium Range Air Defense, MRAD). Defensie schaft lanceersystemen aan voor 6 nieuwe MRAD- en 4 nieuwe Shorad-eenheden. Dat is inclusief raketten en simulatiemiddelen.

Bescherming tegen aanvallen

MRAD- en Shorad-wapensystemen met bijbehorende radars vullen elkaar naadloos aan. De tijd tussen het detecteren van een luchtdreiging en het afvuren van een projectiel moet zo kort mogelijk zijn. De gecombineerde capaciteit beschikt daarvoor over goede beveiligde draadloze communicatie.

MRAD-systeem

Het MRAD-systeem biedt tot 50 kilometer bescherming tegen aanvallen van vliegtuigen, helikopters, grote onbemande vliegtuigen en kruisvluchtwapens. De lanceerinstallaties kunnen vanaf de grond verschillende luchtverdedigingsraketten verschieten.

Bewapening om te beveiligen

Shorad beschermt tegen luchtdreigingen zoals (on)bemande vliegende platforms (helikopters, vliegtuigen of UAS) op een afstand tot 15 kilometer. Het systeem wordt geleverd op een zogeheten Armoured Combat Support Vehicle. Dit voertuig bevat naast een lanceerinstallatie bewapening om te beveiligen tegen aanvallen van grondtroepen. Het rupsonderstel biedt de mobiliteit en bescherming die nodig is bij optreden op land. Het systeem heeft een radar, meerdere raketten en een op afstand bedienbaar wapenstation.

Verdere aanschaf

Ook munitie (raketten), vuurleidings- en commandovoeringsystemen en simulatiemiddelen maken deel uit van de aanschaf. Verder bestelt Defensie voertuigen en containersystemen. Hierop zijn de lanceersystemen MRAD, vuurleidingssystemen en commandovoeringsystemen te plaatsen. Defensie koopt bij Thales Nederland bovendien extra Multi Missile Radars. Deze belangrijke sensoren brengen de situatie in de lucht in kaart.

Grote stap modernisering krijgsmacht

De vervanging en uitbreiding van de grondgebonden luchtverdediging is een grote stap in de modernisering van de krijgsmacht. Binnen de NAVO zijn er afspraken waaraan landen moeten voldoen. De nieuwe capaciteiten zijn van grote waarde voor de bescherming van de eigen en bondgenootschappelijke eenheden en vitale infrastructuur.