OM eist celstraf voor diefstal van bouwkranen, shovels en graafmachines

Drie verdachten die zich in 2021 bezig hielden met het stelen van graafmachines, shovels en kleine bouwkranen in meerdere plaatsen, voornamelijk in de Achterhoek, stonden vandaag voor de rechter in Zutphen.

'Dure waardevolle machines'

“Het zal je maar gebeuren”, betoogde de officier van justitie, “je hebt als ondernemer in de bouw een klus aangenomen en hebt je machine alvast ergens klaargezet. De volgende ochtend blijkt je materiaal gestolen. We hebben het hier niet over diefstal van een boor of een decoupeerzaag, maar over dure waardevolle machines die deze ondernemers nodig hebben om te kunnen werken.”

Ontneming van crimineel verkregen geld

Het Openbaar Ministerie eist 18 maanden gevangenisstraf tegen een 31-jarige man uit Doetinchem, 18 maanden tegen een 37-jarige man uit Raalte en 10 maanden tegen een 26-jarige man uit Winterswijk. De officier vorderde tevens ontneming van crimineel verkregen geld. Het gaat om een bedrag van 44.875 euro voor de 31-jarige en 38.750 euro voor de 37-jarige. Daarnaast moeten zij schadevergoeding betalen aan de benadeelden.

Zwijgrecht

De verdachten ontkenden tijdens hun verhoren bij de politie hun betrokkenheid of beriepen zich op hun zwijgrecht. Ook op zitting zwegen zij. De 31-jarige hoofdverdachte verklaarde zelfs de anderen niet te kennen. Dat is volgens de officier van justitie niet bepaald geloofwaardig: “In het dossier is te zien dat er veelvuldig berichten zijn uitgewisseld tussen verdachten. Zij hebben nauw samengewerkt en zijn georganiseerd en geraffineerd te werk gegaan. Ze opereerden in een relatief groot gebied en sloegen overal toe waar dergelijke machines en shovels gevonden konden worden. De gestolen machines waren tienduizenden euro’s waard, sommige zelfs om en nabij de 100.000 euro.”

Opdrachtgever

Het OM ziet de 31-jarige als opdrachtgever. Hij was verantwoordelijk voor de gedegen voorverkenningen die aan de diefstal vooraf leken te gaan. “Het dossier bevat aanwijzingen waaruit blijkt dat als verdachten een geschikte machine of shovel zagen staan, zij deze eerst via een bedrijf verhandelden en pas daarna gingen stelen om de machine aan de koper te leveren. Het bedrijf, op naam van de 37-jarige verdachte, werd gebruikt om de handel legaal te laten lijken. Deze 37-jarige heeft, los van deze zaak, al een rijk strafblad met vermogensdelicten. Ook de 31-jarige was in 2020 al eens aangehouden voor soortgelijke feiten. Dat heeft hem er niet van weerhouden gewoon door te gaan met zijn strafbare praktijken.

'350 hennepplanten op slaapkamer dochter'

Op zijn tenlastelegging prijkt overigens, naast negen diefstallen, overtreding van de Opiumwet. In zijn woning in Doetinchem werden 350 hennepplanten aangetroffen, op - volgens de verklaring van verdachte - de slaapkamer van zijn dochter. “Ik benadruk het even vanwege de treurigheid ervan”, merkte de officier van justitie op in zijn requisitoir.

Uitvoerder

Ook de 26- jarige, verdacht van betrokkenheid bij vijf diefstallen, zat tot over zijn oren in de diefstal van en handel in de bouwmachines. Het OM eist tegen hem een kortere gevangenisstraf, namelijk 10 maanden. Hij was meer een uitvoerder, vooral handelend in opdracht van de andere twee verdachten.

'Overtuigend bewijs'

De diefstallen vonden plaats in de eerste helft van 2021. Het OM stelt dat alle ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend te bewijzen zijn, onder andere op basis van getuigenverklaringen, berichten in de telefoons van verdachten, locaties van masten waar de telefoons van verdachten aanstraalden en de modus operandi. De officier onderstreepte zijn strafeis aan het einde van zijn requisitoir: “Al met al zijn het kwalijke, nare feiten, die in beginsel, gelet op het medeplegen, de frequentie, de waardes van de weggenomen goederen en de geraffineerde modus operandi, een forse straf rechtvaardigen."