Mensen drinken minder alcohol dankzij alcoholvrij bier

Uit onderzoek in opdracht van Nederlandse Brouwers blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden vindt dat alcoholvrij bier past in een evenwichtige levensstijl. Ongeveer de helft van de 18-plussers geeft aan minder alcohol te drinken vanwege alcoholvrij bier. Het onderzoek neemt de misvatting weg dat drinken van alcoholvrij bier de opmaat is van drinken van bier met alcohol.

1 op 2 (18-39) tot 2 op 3 (40+) begon eerst alcoholisch bier te drinken voordat ze alcoholvrij bier gingen drinken. Ondervraagden in de leeftijd 18 – 39 geven aan dat alcoholvrij bier alcoholmisbruik voorkomt. Dat laatste is precies de reden waarom Nederlandse Brouwers in het kader van het Nationaal Preventieakkoord heeft afgesproken vol in te zetten op het stimuleren van alcoholvrij bier.

De consumptie van alcoholvrij bier is sinds 2010 met meer dan vijfhonderd procent gestegen. In dezelfde periode is alcoholvrij bier breed beschikbaar geworden in de supermarkt en in de horeca, in steeds meer verschillende varianten en smaken. Naar de mening van de brouwers past het drinken van een alcoholvrij bier uitstekend bij een evenwichtige levensstijl waarbij mensen bewust kiezen wanneer ze wel of niet een biertje met of zonder alcohol willen drinken. Om beter inzicht te krijgen in de consumptiegewoontes van alcoholvrij bier en de wijze waarop Nederlandse consumenten aankijken tegen alcoholvrij bier heeft Nederlandse Brouwers aan onderzoeksbureau Conversation Studio gevraagd onderzoek te doen.

Fred Teeven, voorzitter van Nederlandse Brouwers: ‘Op dit moment is 1 op de 15 geconsumeerde biertjes alcoholvrij. De bierbrouwers willen dat in 2030 één op de tien gedronken biertjes alcoholvrij is. Dit doen brouwers door de keuze voor alcoholvrij bier in horeca en supermarkt nog aantrekkelijker te maken met nieuwe varianten en nieuwe smaken. Kijk maar eens naar het enorme aanbod aan alcoholvrije bieren in de schappen van de supermarkten en naar de ruime keus op de menukaart van de horeca. In ons onderzoek geven de ondervraagden aan minder alcohol te nuttigen door het drinken van alcoholvrij bier. Ook denken zij dat alcoholvrij bier alcoholmisbruik voorkomt. Precies de reden waarom de overheid ons bij het opzetten van het Nationaal Preventieakkoord heeft gevraagd het drinken van alcoholvrij bier te stimuleren. En dat hebben we de afgelopen jaren volop gedaan.’

‘Het is dan ook nog steeds onbegrijpelijk dat het vorige kabinet al de inspanningen van brouwers om het drinken van alcoholvrij bier te stimuleren heeft afgestraft door de verbruiksbelasting op alcoholvrij bier met bijna 200% te verhogen. Onze oproep aan de staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport, Vincent Karremans en de staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst, Folkert Idsinga is om het Engelse systeem te volgen en alcoholvrij bier uit te zonderen van de verbruiksbelasting op frisdrank. Leer van de ervaringen in Engeland en het maakt het nieuwe systeem ook nog eens eenvoudiger. Als we willen dat mensen minder alcohol drinken dan moeten we het drinken van alcoholvrij stimuleren en niet afstraffen.’