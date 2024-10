Almere vernoemt viaduct naar omgekomen militair

Vandaag werd in Almere stilgestaan bij de vernoeming van het viaduct Spectrumtraverse in Almere-Buiten naar Sergeant-majoor Karel Groeneveld. Tijdens een officiële naamgevingsceremonie in aanwezigheid van familie, vrienden en collega’s werden verhalen en herinneringen gedeeld. De kinderen van Karel Groeneveld onthulden samen met burgemeester Hein van der Loo het naambord dat ook op het viaduct prijkt.

De vernoeming is een eerbetoon aan militair en Almeerder Karel Groeneveld, die in 2001 omkwam tijdens een vredesmissie van de Verenigde Naties in Eritrea. De gemeente Almere sluit, via de Naamgevingscommissie Openbare Ruimte, met deze naam aan bij het landelijke project “Vernoeming Omgekomen Militairen tijdens Missies op Infrastructuur en Kunstwerken”. Met het vernoemen van bruggen en viaducten naar omgekomen militairen worden de namen van deze militairen. die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen hebben ingezet, zichtbaar in de samenleving die zij dienden.

Burgemeester Hein van der Loo: “Het is een eer dat we de naam van een bijzondere Almeerder mogen verbinden aan dit viaduct. Karel Groeneveld heeft zich een leven lang ingezet voor vrede en veiligheid van anderen. Met de dood tot gevolg. De nalatenschap van Karel Groeneveld is nu zichtbaar gemarkeerd in onze stad. Zijn naam leeft hier voort, en zijn verhaal zal blijven inspireren”.

Blijvende herinnering

Met instemming van de nabestaanden is de naam van Karel Groeneveld op het viaduct Spectrumtraverse bij Almere-Buiten vermeld. Sergeant-majoor Karel Groeneveld is op 17 juli 1955 geboren in Haarlem. Tijdens zijn uitzending woonde hij met zijn gezin in Almere. Karel werd eind 2000 samen met zijn zoon Richard uitgezonden naar Eritrea in het kader van de United Nation Mission In Ethiopia and Eritrea (UNMEE). Als ervaren onderofficier werd Karel geselecteerd vanwege het relatief jonge National Support Element. Het National Support Element is een groep binnen het leger die helpt bij logistiek en administratie tijdens militaire missies. Karel overleed op 20 april 2001 vlak voor het einde van zijn uitzending.

Naamgeving

Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, en het Veteranen Platform ontwikkelden de ministeries van Defensie en van Infrastructuur en Waterstaat het plan om bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die zijn omgekomen tijdens vredesmissies. Door het hele land zijn viaducten en bruggen te vinden die als eerbetoon de naam van een gesneuvelde militair dragen. Dat gebeurt in samenwerking met nabestaanden, Rijkswaterstaat, gemeenten en de krijgsmachtonderdelen.