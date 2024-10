Lichtjes op Nationaal Ereveld Loenen 75 jaar na de opening door prinses Wilhelmina

Wilhelmina maakt na de plechtige opening een rondgang langs de graven. Vandaag en morgen treden zo’n 750 bezoekers in haar voetsporen door in de avond langs een stemmig verlichte route te lopen om te luisteren naar verhalen van nabestaanden, muziek en theater.

Over Nationaal Ereveld Loenen

Nationaal Ereveld Loenen is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers: militairen en burgers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens vredesmissies. Nationaal Ereveld Loenen wordt beheerd door de Oorlogsgravenstichting.