Meerdere schoten gelost op panden aan de Slotermeerlaan in Amsterdam-West

In de nacht van maandag 21 op dinsdag 22 oktober 2024 werden meerdere panden op de Slotermeerlaan in Amsterdam-West beschoten. 'Het is nog onduidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. De recherche zoekt naar getuigen en beelden van de beschietingen', zo meldt de politie dinsdag.