Signalen van uitbuiting in de binnenvaart aangepakt

De handen ineen

Begin dit jaar sloegen de eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX), de Zeehavenpolitie Rotterdam en de Nederlandse Arbeidsinspectie de handen ineen om nog nauwer samen te werken, te streven naar een actueel beeld van agentschappen die momenteel in de binnenvaart actief zijn, en snel in te kunnen springen op mogelijke signalen van uitbuiting en misbruik van documenten. Na een gezamenlijke voorbereiding zijn in de week van 16 tot 21 september in totaal zeven riviercruiseschepen grondig gecontroleerd.

Niet verder varen

Er zijn 51 interviews afgenomen bij het nautisch personeel en hotel- en cateringpersoneel. In totaal bleken 10 werknemers illegaal te werken. Hun tewerkstelling was verlopen of zij hadden niet juiste werkvisa. De NLA doet hier verder onderzoek naar. De illegale werknemers moesten wel direct hun werk neerleggen. Voor een aantal schepen betekende dat dat ze niet verder konden varen totdat gekwalificeerd personeel was gevonden.

Twee ondernemingen en een betrokken uitzendbureau worden nader onderzocht vanwege mogelijke overtredingen van de Wet Minimumloon, minimumvakantietoeslag en de Arbeidstijdenwet. Verder werd een boeterapport opgemaakt voor een verlopen meetbrief en constateerde ILT 43 veiligheidsinbreuken op de betrokken schepen.

De schippers kregen hiervoor een waarschuwing. ILT gaat deze schepen later hercontroleren.

Internationale samenwerking

Aquapol is een Europese associatie van politieorganisaties die zich bezighouden met veiligheid en handhaving op het water. Er is een nauwe samenwerking met de European Labour Authority (ELA). Bij de controles sloten dit keer ook Belgische en Duitse collega’s aan om kennis en expertise uit te wisselen.

Die internationale samenwerking is belangrijk om grensoverschrijdende misstanden effectiever te kunnen opsporen en aanpakken. Dit gezamenlijke optreden vergroot de slagkracht en helpt bij het waarborgen van eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden in de binnenvaart. Er zijn nog steeds schrijnende berichten van uitbuiting en ernstige benadeling aan boord in de binnenvaart.