Asielverzoeken derde kwartaal bijna een kwart lager dan vorig jaar

In het derde kwartaal van 2024 hebben 8,1 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland ingediend. Dat is 23 procent minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder en iets meer dan in het tweede kwartaal. Er kwamen 2,7 duizend nareizigers naar Nederland. Dat is ongeveer evenveel als een jaar eerder maar minder dan in het tweede kwartaal. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Vergeleken met dezelfde periode in 2023 werden er in het derde kwartaal van dit jaar 2,4 duizend (23 procent) minder asielverzoeken ingediend. Met name het aantal asielvragen van Syriërs daalde sterk ten opzichte van vorig jaar (van 4,3 duizend naar 3,3 duizend). In de eerste helft van 2024 was het aantal eerste verzoeken juist hoger dan in de eerste twee kwartalen van het jaar daarvoor.

Stijging asielaanvragen vergeleken met het tweede kwartaal

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2024 nam het aantal eerste asielverzoeken in het derde kwartaal met iets meer dan 400 toe. Vooral meer Syriërs (+21 procent), Turken (+32 procent) en Eritreeërs (+27 procent) dienden een asielaanvraag in. Het aantal Irakezen dat asiel aanvroeg is juist gedaald in het afgelopen kwartaal, van 675 naar 200 eerste asielaanvragen.

De stijging van het aantal eerste asielaanvragen ten opzichte van het tweede kwartaal is veel kleiner dan de voorgaande drie jaar.

Aantal nareizigers in het derde kwartaal gelijk gebleven met vorig jaar

In het derde kwartaal van 2024 kwamen 2 650 nareizigers naar Nederland, bijna evenveel als hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanuit Turkije kwamen minder nareizende familieleden naar Nederland. Dit aantal daalde van 300 in het derde kwartaal van 2023 naar 75 in het derde kwartaal van 2024. Het aantal nareizende Syrische familieleden nam met 10 procent toe.

Vergeleken met het tweede kwartaal van 2024 kwamen er 130 minder nareizigers. De meeste nareizende familieleden (1 915) kwamen uit Syrië, drie procent minder dan een kwartaal eerder. Het aantal nareizigers uit Irak nam relatief gezien het sterkst af vergeleken met het tweede kwartaal (-41 procent).