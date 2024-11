Politie teleurgesteld over dwangsom Arbeidsinspectie voor problemen C2000

De politie is teleurgesteld over de dwangsom die de Arbeidsinspectie heeft opgelegd om te zorgen dat de politie maatregelen neemt voor medewerkers zolang zij niet of onvoldoende kunnen communiceren via het C2000-systeem. Dit laat de politie vrijdag weten.

'Dwangsom niet nodig'

Een dwangsom is volgens de politie niet nodig omdat de politie al volop bezig is met het verbeteren van de opleiding, voorlichting en training over correct gebruik van C2000. De politie is ook meteen begonnen met het verbeteren van de handelingskaders voor collega’s bij risico’s. Daar gaat de dwangsom over. Technische verbeteringen zijn eveneens in gang gezet.

Eventueel bezwaar

De dwangsom die de Arbeidsinspectie eerder al aankondigde bedraagt € 325.000 per twee maanden met een maximum van € 975.000. De politie beraadt zich op een eventueel bezwaar tegen de opgelegde dwangsom.

Duurzame aanpak

Hoewel de politie geen eigenaar is van C2000 wil ze haar werknemers goed toerusten voor die situaties waarin het systeem niet optimaal werkt. Dat wil ze echter wel doen op een duurzame manier die goed is in ingebed in de organisatie. Het gaat om verankering van C2000 in bijvoorbeeld de politieopleiding en in de Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT). Dit structureel opzetten, is niet zomaar klaar. Dit betekent dat nog niet alle verbeteringen direct merkbaar zijn voor medewerkers.

Maatregelen

Op basis van enkele interviews met politiemedewerkers meent de Arbeidsinspectie dat de politie stappen heeft gezet, maar dat die niet voldoende zijn. Daarom wil de Arbeidsinspectie dat de politie in de tussentijd andere maatregelen neemt om te zorgen dat haar werknemers zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken, zolang zij geen gebruik kunnen maken van een goedwerkend communicatiemiddel. Volgens de Arbeidsinspectie kan de politie dat doen door voor elke ‘arbeidsplaats’ waar een collega geconfronteerd kan worden met onvoldoende communicatiemogelijkheden met C2000, alle risico’s (zoals zonneparken, scholen, drugslabs etc.) apart in kaart te brengen. Per risico moet vervolgens een handelingskader voor medewerkers worden opgesteld waarover zij moeten worden geïnformeerd.

Stand van zaken

Momenteel is de politie 60.000 portofoons en meer dan 10.000 mobilofoons aan het updaten. Die update wordt dit jaar afgerond en zorgt dan voor een beter bereik. Ook is het makkelijker geworden om verbindingsproblemen intern te melden. Belangrijk is verder de versterking van opleiding, training en voorlichting over het juiste gebruik van C2000 en wat politiemensen kunnen doen wanneer zij onverhoopt geen verbinding kunnen krijgen.

Kaart slecht bereik bij alle meldkamers

Alle meldkamers hebben nu een kaart, waarop de gebieden staan met slecht bereik. Daardoor kan de meldkamer collega’s in zo’n gebied beter informeren bij een melding. Daarnaast komt C2000 binnenkort ook standaard aan bod bij de rijvaardigheidstrainingen. Verder zal C2000 worden geïntegreerd in de Integrale Beroepsvaardigheidstrainingen (IBT) én in het basis politieonderwijs. Vooruitlopend hierop wordt ook in het huidige politieonderwijs de aandacht voor het juiste gebruik van verbindingsmiddelen versterkt.

Tegenstrijdig

De politie ervaart de dwangsom als tegenstrijdig met het uitstel dat de Arbeidsinspectie eerder gaf voor het invoeren van technische verbeteringen van randapparatuur én opleiding en voorlichting aan medewerkers, waar het verbeteren van het handelingsperspectief voor medewerkers óók onderdeel uitmaakt.

Versnelde aanpak DIPP-gebieden

De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is inmiddels begonnen met het versneld oplossen van problemen in een groot aantal gebieden met beperkte C2000-dekking. Hiervoor heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever 50 miljoen euro uitgetrokken. Deze versnelling komt boven op het oplossen van een aantal andere dekkingsproblemen waarmee LMS al bezig was.