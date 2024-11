Drie jaar cel geëist voor poging doodslag tijdens carnaval in Deurne

Tegen een man van 27 jaar uit Rotterdam heeft het Openbaar Ministerie (OM) vandaag drie jaar gevangenisstraf geëist. 'Volgens het OM zou de man tijdens carnaval dit jaar in Deurne een man van 23 uit die plaats om het leven hebben proberen te brengen. Hier was sprake van een explosie van geweld en die rekenen wij de verdachte zwaar aan', zo meldt het OM maandag

Carnaval

Het is zaterdag 10 februari 2024 en in Deurne wordt door veel mensen carnaval gevierd. Rond 23.00 uur die avond komt de verdachte zonder duidelijke aanleiding in conflict met het latere slachtoffer, dat meerdere malen hard tegen zijn gezicht en lichaam wordt geschopt en geslagen. Nog meer impact heeft de verwurging, die de Rotterdammer bij het slachtoffer zou hebben aangelegd. In zijn verklaring laat de man later weten te vrezen voor zijn leven omdat hij geen lucht meer kreeg en de verdachte hem toebeet: ‘Jij gaat dood vanavond’.

Hevig verzet

De geweldsuitbarsting wordt waargenomen door verschillende omstanders, die het slachtoffer te hulp schieten. Zonder hun hulp was het maar de vraag om het slachtoffer de aanval overleefd zou hebben. Wanneer de politie ter plaatse komt, wordt de Rotterdammer met fors veel verzet aangehouden. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan verwondingen aan zijn hoofd en lichaam.

Gebruik alcohol en drugs

Uit het verdere onderzoek blijkt dat middelengebruik een rol heeft gespeeld bij het gedrag van de verdachte, die na zijn aanhouding weigert om mee te werken aan een alcohol- en drugstest. Zelf verklaart hij die avond alcohol te hebben gedronken en wiet te hebben gerookt. Uit het forensisch psychiatrisch onderzoek blijkt dat de verdachte die bewuste avond waarschijnlijk leed aan een psychotische stoornis als gevolg van middelengebruik. Volgens het OM heeft de man zich bewust in een potentieel gevaarlijke situatie gebracht door alcohol te nuttigen en drugs te gebruiken: ‘Verdachte was goed in staat – ook met het bestaan van de licht verstandelijke beperking – zijn keuzes te bepalen tot het nuttigen van de alcohol en het roken van de verdovende middelen.’

'Grote impact'

Onder meer uit de aangifte en slachtofferverklaring werd duidelijk hoe groot de impact is geweest die het geweld om het slachtoffer heeft gehad. Inmiddels heeft de psycholoog PTSS bij hem vastgesteld. Het zijn zaken die het OM de verdachte zwaar aanrekenen, net als de willekeur waarmee hij schijnbaar te werk ding: ‘Op de openbare weg heeft hij het slachtoffer gegrepen en op hem al zijn emoties en frustraties afgereageerd. Het was een echte explosie van geweld zoals de verschillende getuigen hebben verklaard ten overstaan van de politie.’