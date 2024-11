Defensie na landelijke input verder met zoektocht naar extra ruimte

Wat zijn de beste plekken om activiteiten van de krijgsmacht uit te breiden? En wat de minste? Defensie onderzoekt hiervoor sinds eind 2023 locaties. Dat gebeurt binnen het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Over die plannen voerde Defensie onder andere gesprekken met betrokken gemeenten en provincies. Het laatste overleg was gisteren in Groningen.

Defensie wil zo transparant mogelijk zijn. Daarom waren er de afgelopen maanden in het hele land informatiebijeenkomsten. Want op de locaties die Defensie in beeld heeft, leven veel vragen bij bewoners. De militaire organisatie wil hen zo goed en eerlijk mogelijk informeren. Niet alleen over de zoektocht, maar ook over het onderzoek naar effecten op milieu, natuur en omgeving.

Staatssecretaris Gijs Tuinman spreekt zijn waardering uit voor de manier waarop de gesprekken verlopen. “Omwonenden en lokale en regionale bestuurders zijn hier echt bij betrokken. Tijdens de gesprekken zijn zorgen gedeeld, vragen gesteld en ook kansen besproken. De input die uit deze gesprekken is gekomen, nemen we mee in onze volgende fase van de zoektocht. Samen met de omgeving kijken we naar de beste locaties voor uitbreiding van Defensie. We willen en kunnen dit als Defensie niet alleen doen.”

Noodzakelijk

Dat de krijgsmacht meer ruimte nodig heeft voor groei is een gegeven. Het is noodzakelijk om het eigen grondgebied en dat van de bondgenoten te kunnen verdedigen. Iets waarmee ernstig rekening wordt gehouden.

In een land waar ruimte schaars is, is de zoektocht naar extra locaties geen eenvoudige. Dat beseffen ook bestuurders, zo bleek uit de overleggen. Die zien overigens ook dat de komst van Defensie kansen biedt. Denk aan natuurbehoud, innovatie en werkgelegenheid.

Verdere besluitvorming

Defensie gaat nu aan de slag met alles wat er is gezegd. Zowel door bewoners uit aangemerkte gebieden als door bestuurders. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken en de voorlopige resultaten van het onderzoek, wordt besloten dat een aantal locaties niet verder worden onderzocht. In november deelt Defensie welke dat zijn en naar welke plekken nog wel wordt gekeken.