Man had 800 kilo zwaar professioneel vuurwerk in zijn woning opgeslagen

Donderdag 7 november heeft de politie in een woning in Beverwijk 800 kilo aan zwaar professioneel vuurwerk gevonden. Dit meldt de politie zaterdag.

En nog 150 Cobra's in auto gevonden

'Bij het doorzoeken van een auto troffen agenten ook nog 150 cobra’s aan. De politie kwam de vondst op het spoor na aanwijzingen in een lopend onderzoek', aldus de politie. Een 24-jarige man uit Beverwijk is aangehouden. Hij wordt verdacht van het handelen in vuurwerk.

Naar veilige opslag gebracht

Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige opslag gebracht. Door dit vuurwerk in beslag te nemen heeft de politie verkoop, overlast, letsel of explosies weten te voorkomen.

Vuurwerk heeft enorme ontploffingskracht

Vuurwerk heeft een enorme ontploffingskracht, zeker in deze hoeveelheid. Het kan grote schade aanrichten als het ontploft. Als het mis gaat, is dat levensgevaarlijk. Ook voor de woningen en mensen in de buurt.