Hologram doodgestoken sekswerker Betty in Wallen-gebied leidt hopelijk naar dader

Campagne Wallengebied

Met een uitgebreide campagne in het Wallen-gebied wordt één week lang op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de tragische dood van de jonge vrouw. Het meest in het oog springende: een hologram geïnspireerd op Betty die vanachter een raam voorbijgangers vraagt te helpen bij het oplossen van de zaak.

Sekswerker

De van oorsprong Hongaarse Betty vertrekt op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam en gaat als sekswerker aan de slag op de Wallen. Tijdens haar tijd daar raakt Betty zwanger. Zowel tijdens als vlak na haar zwangerschap blijft Betty gewoon doorwerken. Drie maanden na de bevalling wordt Betty in haar peeskamer op gruwelijke wijze om het leven gebracht.

Muziek

Het valt twee collega-sekswerkers de avond van 19 februari 2009 op dat ze Betty niet in de peeskamer op de Oudezijds Achterburgwal zien. Ook de gebruikelijke muziek die ze afspeelt is niet te horen. In eerste instantie denken de collega’s nog dat Betty misschien een slechte dag heeft of al naar huis is gegaan. Maar als de twee rond 01.00 ’s nachts even geen klanten hebben en poolshoogte gaan nemen, treffen ze een gruwelijk tafereel aan. Betty ligt badend in een grote plas bloed doodgestoken in de peeskamer. Ze is met tientallen messteken om het leven gebracht.

‘Iemand moet meer weten’

De politie begint direct na het aantreffen van Betty met een grootschalig onderzoek. Zo worden onder andere de plaats delict en omgeving nauwgezet onderzocht, sporen veiliggesteld en camerabeelden uitgekeken. Ook horen rechercheurs diverse getuigen. Maar het onderzoek is niet eenvoudig en ondanks alle inspanningen lukt het de recherche niet om de moord op te lossen. De zaak wordt een cold case.

Nog maar 19 jaar oud

Wanneer het Amsterdamse Team Cold Case zich later in de dood van Betty verdiept, zijn de rechercheurs het snel eens: in deze trieste zaak gaan ze een ultieme laatste poging doen om te achterhalen wie de dader(s) is/zijn. ‘Hoewel elke moordzaak natuurlijk naar is, kent het verhaal van Betty veel aangrijpende aspecten. Een jonge meid, nog maar net negentien jaar oud, die op vreselijke wijze uit het leven wordt gerukt. En voor haar dood had ze het ook niet makkelijk. Ze maakte lange dagen als sekswerker en bleef tot vlak voor de bevalling van haar zoontje aan het werk.

Zoontje Betty

Dat zoontje werd in een pleeggezin ondergebracht en heeft nooit de kans gekregen om zijn moeder te leren kennen’, licht Anne Dreijer-Heemskerk van het Team Cold Case toe. De belangrijkste reden om opnieuw aandacht te vragen voor de zaak is echter dat het team ervan overtuigd is dat er iemand moet zijn die meer weet en die informatie nog niet gedeeld heeft. ‘Betty is vermoord op een van de drukste plekjes van Amsterdam, misschien zelfs van heel Nederland. Het kan eigenlijk niet anders dan dat er mensen zijn die toen iets opvallends gezien of gehoord hebben. Of iemand over de zaak hebben horen praten. Dat laatste hoeft niet eens per se in Amsterdam te zijn geweest, op de Wallen komen immers mensen van over de hele wereld. Het is inmiddels ruim 15 jaar later. We hopen dat getuigen die eerder mogelijk bang waren of om andere redenen zwegen, nu alsnog naar voren durven te komen. Mogelijk dat de naar 30.000 euro verhoogde beloning ze daar ook bij helpt,’ aldus Anne Dreijer-Heemskerk.

Holgram Betty

Deze onmisbare getuigen probeert de politie te bereiken met een innovatieve campagne over de moord op Betty. In het Wallen-gebied wordt vanaf zaterdag 9 november één week lang op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de zaak. Zo is een pand op de hoek van de Korte Stormsteeg en de Oudezijds Achterburgwal als het ware ondergedompeld in een cold case-moordzaak. Op de ramen zitten grote stickers met uitleg over Betty en haar dood en op schermen worden beelden getoond van onder andere een deel van de plaats delict, de laatste keer dat Betty bewegend is vastgelegd en een documentaire. Het derde element in het pand zal waarschijnlijk de meeste hoofden doen draaien, namelijk een op Betty geïnspireerd levensgroot hologram.

Betty op barkruk

Vanachter een raam zoekt de op een kruk zittende computer-visualisatie van Betty contact met omstanders en vraagt ze om hulp. De fictieve holografische weergave van het slachtoffer is vervaardigd met behulp van 3D-visualisatietechnieken, iets wat nog niet eerder door de politie Amsterdam gedaan is. Benjamin van Gogh, coördinator van het Amsterdamse Team Opsporingscommunicatie en verantwoordelijk voor de campagne: ‘Dat we dit nu op deze manier doen is uniek en om eerlijk te zijn ook best wel spannend. Wij willen recht doen aan Betty, haar nabestaanden en de zaak. Voordat we de knoop doorhakten om met het hologram naar buiten te gaan hebben we daarom met verschillende partijen zowel binnen als buiten de politie gebrainstormd over of en hoe we dit vorm zouden geven. En er is hier uiteraard contact met haar nabestaanden over geweest. Alles om dit zo waardig mogelijk te doen en met als duidelijke doel om voor rechtvaardigheid voor Betty te zorgen door haar moordenaar(s) op te sporen.’

Breed verspreide aandacht voor de zaak

De hoop van Team Cold Case en Team Opsporingscommunicatie is dat de visualisatie van Betty voor breed verspreide aandacht voor de zaak zorgt, op die manier mensen met informatie bereikt en hen er mogelijk toe beweegt contact op te nemen met de politie. ‘Het is moeilijk te zeggen wat ervoor nodig is om eventuele getuigen in deze zaak zover te krijgen dat ze hun informatie met ons delen’, legt Van Gogh uit. ‘De beloning is dus verhoogd, maar wij geloven er ook in dat het hologram van Betty tot een bepaalde verbinding met haar kan leiden en daarmee de behoefte om te tippen. We proberen in dit soort zaken slachtoffers altijd een gezicht te geven, zodat tipgevers weten voor wie ze het doen, en met het hologram gaan we daar nog een stap verder in.’ Naast alle activiteiten bij het pand worden er ook posters over de zaak opgehangen in de omgeving en flyers uitgedeeld.

Informatie delen

Benieuwd naar wat de politie allemaal doet in het Wallen-gebied rond de zaak? Neem dan tussen zaterdag 9 en vrijdag 15 november een kijkje. Het hologram van Betty is te zien op de Korte Stormsteeg 2. Alle informatie over de moord op Betty is na te lezen in het dossier van de politie.

Infornmatie delen met de politie?

Wilt u informatie delen? Bel de gratis opsporingstiplijn op 0800 – 6070 of mail naar coldcase.amsterdam@politie.nl. Onderstaand tipformulier invullen kan ook. Anoniem tippen kan verder via Meld Misdaad Anoniem op 0800 – 7000. Spreekt u liever vertrouwelijk met iemand van het Team Criminele Inlichtingen? Bel dan met 088 – 661 77 34.