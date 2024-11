Martien Meiland ontvangt Gouden Film voor De Grote Sinterklaasfilm: Stampij in de Bakkerij

Kasteelheer Jean-Claude

Martien Meiland die de rol van kasteelheer Jean-Claude speelt in de film, werd verrast met de Gouden Film in zijn pension in Noordwijk. Het is de twaalfde Gouden Film die dit jaar aan een Nederlandse speelfilm is uitgereikt. De Gouden Film Award is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Over de film

Sinterklaas is weer in het land dus is het de hoogste tijd voor de jaarlijkse ‘Grote Kruidnoten Bakwedstrijd’. Bakkers uit het hele land strijden om de titel: Meesterbakker van het Jaar. Ook Marco Marsepein is vastberaden om te winnen, dat lukt hem immers ieder jaar. Het geheime recept van zijn allerliefste oma heeft hem nog nooit in de steek gelaten. Maar... dit jaar strijden Bartus Bakker en zijn vader ook om die felbegeerde eerste plek. Het gemene bakkers duo weet op slinkse wijze het geheime recept van Marco te stelen en zijn kruidnotendeeg te verpesten.

Marco Marsepein

Als Bartus Bakker dan ook de bakwedstrijd wint, is Marco volledig verslagen. Hij overweegt het kasteel van Sinterklaas te verlaten om voor eens en altijd terug te keren naar zijn geboorteland Italië. Maar wat is het grote Sinterklaasfeest zonder Marco Marsepein en zijn kruidnoten? Alle favoriete pieten schieten meteen te hulp: Hugo HogePief, Party Piet Pablo, Kim Kado, Bennie Taaitaai, Willem Wortel en Chico Choco. Lukt het hen om het Sinterklaasfeest te redden?

Over de productie

De Grote Sinterklaasfilm: Stampij in de Bakkerij is de zesde film in de filmreeks waarvan drie films al eerder de Gouden status behaalden. Lucio Messercola heeft de familiefilm geregisseerd en samen met Trui van de Brug het scenario geschreven. In de film zijn onder meer Gerard Joling, Djamila, Chris Tates, Martien Meiland, Party Piet Pablo, Robert ten Brink, Ron Boszhard en Kevinski te zien. De Grote Sinterklaasfilm: Stampij in de Bakkerij is door Messercola Drama geproduceerd en is door In the Air uitgebracht in 133 bioscopen.

Over de Film Awards

De Gouden Film, Platina Film en Diamanten Film worden toegekend door het Nederlands Film Festival, het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds wanneer er voor een Nederlandse film tijdens de roulatie respectievelijk 100.000, 400.000 en 1.000.000 bioscoopkaartjes zijn verkocht. De Kristallen Film wordt uitgereikt aan Nederlandse documentaires en korte films die 10.000 bioscoopbezoekers hebben getrokken.