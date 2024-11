Celstraf geëist voor op Telegram bedreigen voormalig premier Mark Rutte

Rutte live op televisie elimineren

De man wordt ervan verdacht dat hij op 17 januari 2023 berichten plaatste in een Telegram-kanaal. Hij zei onder meer: “The only one I want is Mark Rutte, I want him excecuted on live TV” en “Maybe the elimination of the entire parlement”. (Nederlandse vertaling: “De enige die ik wil is Mark Rutte, ik wil hem live op televisie executeren. En: “Misschien de eliminatie van het volledige parlement.”)

Telegram is een chatdienst waarop net als bij WhatsApp berichten, video’s, geluidsfragmenten en gif’jes gedeeld kunnen worden.

Verdachte betuigde spijt

De verdachte betuigde tijdens de rechtszaak spijt te hebben van de geuite bedreigingen. Hij liet weten dat hij niet écht van plan was om zijn bedreigingen ook daadwerkelijk uit te voeren. Hij zou de berichten geplaatst hebben als grap om aandacht te vragen. De verdachte staat sinds hij vrijkwam uit de voorlopige hechtenis onder toezicht van de reclassering en krijgt behandeling voor zijn psychische en sociale problemen.

Strafeis

Het Openbaar Ministerie neemt de spijtbetuiging van de verdachte en het feit dat verdachte volgens de reclassering goed heeft meegewerkt aan de hulpverlening mee in de strafeis. Toch vindt het OM een gevangenisstraf van 382 dagen gevangenisstraf (met aftrek van de tijd dat verdachte in voorarrest heeft gezeten) waarvan 365 dagen voorwaardelijk gepast. Aan het voorwaardelijk deel verbindt het OM een proeftijd van twee jaar, waarbinnen verdachte zich moet houden aan toezicht en bijzondere voorwaarden, zoals door de reclassering is geadviseerd. Tot slot eist het OM een werkstraf van 240 uur.



Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.