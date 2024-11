Beslag op vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s in onderzoek naar bpm-fraude

De FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.