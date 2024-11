KNMI: Code Geel voor gladheid en windstoten

Het KNMI verwacht vrijdagmiddag in het westelijk kustgebied zware windstoten en vanaf vrijdagavond is er kans op gladheid. Het weerinstituut heeft daarom vrijdag Code Geel afgekondigd voor het hele land.

Zware windstoten westelijke kustgebieden

'Vanmiddag is er in de westelijke kustgebieden kans op zware windstoten. Vanavond en vannacht is er in het hele land, met uitzondering van het westen, kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of een enkele winterse bui', aldus het KNMI.

De waarschuwing Code Geel is van kracht van vrijdagavond 20.00 uur tot zaterdagochtend 10.00 uur.