Sint laat paard thuis en komt met helikopter naar Drentse Gasselte

Gasselte

Maar zondagmiddag maakten zij voor de kinderen uit Gasselte geen grap. De kinderen moesten zich melden rond 13.00 uur bij Dorpshuis de Trefkoel. Vandaar vertrok de stoet naar een weiland aan de rand van het dorp. Velen vroegen zich af wat moeten we hier. Maar die vraag was snel beantwoord.

Helikopter

Vanuit het zuiden was opeens een zwaar geronk te horen, een supergrote helikopter kwam laag aangevlogen vanaf het Drouwenerzand en zette voet aan de grond. En daar was hij dan de Sinterklaas met zijn Pieten.

Windmolens

De helikopter (Airbus) wordt meestal ingezet voor vluchten van en naar windmolens, schepen in nood en als reddingshelikopter deze heli is gestationeerd in het Duitse Emden. Nadat de Sint was uitgestapt gingen ze in optocht terug naar het Dorpshuis waar een pietenfeest zou plaatsvinden.