Celstraffen tot 3 jaar voor voorbereidingshandelingen amfetamineproductie en wegvoeren van lijk

Amfetamine

De rechtbank spreekt de 33-jarige man uit Harderwijk hiervan vrij. Een vijfde verdachte – een 69-jarige man uit Linden (NB) – spreekt de rechtbank van beide delicten vrij. De mannen wordt ook verweten dat zij daadwerkelijk amfetamine produceerden, de rechtbank spreekt hen voor deze aanklacht vrij.

BMK-zouten op kleding gevonden

Op 6 februari 2023 wordt de man uit Roermond door de man uit Ede bij het ziekenhuis afgeleverd. Hij is zwaargewond en blijkt een koolmonoxidevergiftiging te hebben. Op zijn kleding worden BMK-zouten (een grondstof voor amfetamine) aangetroffen. Op zijn kleding bevond zich DNA van de mannen uit Ede en Harderwijk. Op 13 februari 2023 wordt in een auto op parkeerplaats Stroeze Zand in Voorthuizen, het stoffelijk overschot van een man uit België aangetroffen. Deze man blijkt te zijn overleden aan een koolmonoxidevergiftiging. Op zijn lichaam en kleding wordt DNA aangetroffen van de man uit Roermond en de man uit Ede. Ook op zijn auto wordt DNA van de man uit Roermond aangetroffen.

Drugslab Veenendaal

Op 9 maart 2023 viel de politie binnen in een pand in Veenendaal. Op handschoenen in het pand wordt DNA aangetroffen van de mannen uit Ede, Wageningen, Harderwijk en Roermond. De goederen, chemicaliën, stoffen en teksten die in het pand worden aangetroffen, duiden op de bedoeling om daar amfetamine te produceren. De rechtbank concludeert dat er BMK is geproduceerd in het pand en dat er (dus) een drugslab zat. De rechtbank concludeert verder dat in het drugslab op 6 februari 2023 een ongeluk plaatsvond. Door dit ongeluk hebben de man uit Roermond en de man uit België beiden een koolmonoxidevergiftiging opgelopen en de man uit België is daaraan overleden.

Voorbereidingshandelingen

De rechtbank vindt bewezen dat de mannen uit Roermond, Ede, Wageningen en Roermond samen betrokken waren bij voorbereidingshandelingen voor de productie van amfetamine. Deze bestonden uit het huren van het pand en het beschikken over goederen, chemicaliën en (grond)stoffen. De rechtbank vindt niet bewezen dat de man uit Linden (NB) hierbij betrokken was. Het dossier bevat daartoe onvoldoende bewijs.

Wegvoeren van stoffelijk overschot

De rechtbank vindt ook bewezen dat de mannen uit Ede en Wageningen samen betrokken waren bij het weghalen van het levenloze lichaam van de man uit België uit het drugslab, het vervoeren van het levenloze lichaam in diens auto en het achterlaten van die auto met daarin het levenloze lichaam op een parkeerplaats in Voorthuizen op 7 februari 2023. De rechtbank vindt niet bewezen dat de mannen uit Harderwijk en Linden (NB) hierbij betrokken waren. Het dossier bevat daartoe onvoldoende bewijs.