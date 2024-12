OM beëindigt strafzaak subsidiefraude door strafbeschikkingen

Eerder dit jaar kondigde het Openbaar Ministerie (OM) aan dat drie verdachten vervolgd zouden worden vanwege fraude met gelden van stichtingen. De betreffende stichtingen waren actief met projecten op het gebied van integratie, re-integratie en de-radicalisering, met name in en rondom de gemeente Rotterdam.

Akkoord voor buitengerechtelijke afdoening

Het OM heeft zich bereid verklaard om alsnog tot een buitengerechtelijke afdoening over te gaan omdat de verdachten bereid zijn een straf te accepteren die gelijk is aan de straf die het OM op een zitting zou eisen.

Subsidies stichtingen ondoelmatig gebruikt

De aanleiding voor het starten van het strafrechtelijk onderzoek waren signalen dat deze stichtingen de ontvangen subsidies niet benutten voor de goede doelen maar dat de gelden door betrokkenen bij verschillende stichtingen werden gebruikt voor andere doelen zoals het investeren in een eigen commerciële onderneming.

Gebrekkige administratie

Het onderzoek heeft geruime tijd in beslag genomen. De belangrijkste reden daarvan was dat de stichtingen een gebrekkige administratie met valse facturen voerden waardoor het onderzoeken van de geldstromen een zeer tijdrovende aangelegenheid was. Verder bleken degenen die als bestuurder waren aangesteld niet als zodanig te functioneren waardoor zij vaak niet de gewenste opheldering konden geven.

Afwegingen OM

Mede vanwege de ouderdom van de feiten (2010 tot en met 2018) en de vermoedelijk lange duur van de procedure vanwege de uitvoering van onderzoekswensen van de verdediging (waaronder horen van getuigen in het buitenland), is volgens het OM een hogere straf van de rechtbank niet te verwachten. Het voortzetten van de vervolging ter zitting zou onnodig beslag leggen op de capaciteit van de rechtbank en het OM.

OM-Strafbeschikking

De rechtbank had een regiezitting gepland op 5 december 2024. In de aanloop naar die regiezitting is gebleken dat de verdachten bereid zijn een OM-strafbeschikking (OMSB) te accepteren voor de feiten waarvan zij worden verdacht.

Verdachten hebben inmiddels werkstraffen geaccepteerd variërend van 100 tot 140 uur. Daarnaast moeten zij een boete betalen variërend van € 20.000 tot € 25.000.