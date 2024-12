Provincie Friesland heeft inwoners meest te bieden in vrije tijd

Friezen zijn het meest tevreden met het vrijetijdsaanbod in eigen provincie. De Friese tevredenheid draait vooral om water en ijs, met de schaatsevenementen, AquaZoo en de Sneekweek. Noord-Holland en Groningen zijn de vrijetijdsprovincies nummer 2 en 3 van Nederland, met respectievelijk het Anne Frank Huis en de Martinitoren als hoogtepunten. Hoewel Brabant in de ranglijst een magere tiende plaats scoort, is de trots op ‘hun’ Efteling ongekend. Geen enkele vrijetijdsorganisatie wordt zo sterk omarmd als dit attractiepark. Dit blijkt uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek 2024 van Hendrik Beerda Brand Consultancy.

Merkadviseur Hendrik Beerda over de onderzoeksresultaten: ‘Veel lokale overheden steunen evenementen om tradities te behouden en de lokale cultuur te promoten. Dit onderzoek laat zien dat deze investeringen ook een groot effect hebben op de populariteit van een provincie. Inwoners voelen zich hierdoor trotser op de provincie en hun woongeluk stijgt. De hoop op een nieuwe Elfstedentocht en de zekerheid van de jaarlijkse schaatskampioenschappen plus de Sneekweek zorgen er vooral voor dat Friezen zo tevreden zijn met hun provincie. Niet gek dat ook de provincie deze evenementen ondersteunt.’

Provincies met sterkste vrijetijdsaanbod in 2024 volgens eigen inwoners (+ positie in 2023)

(1) Friesland

(2) Noord-Holland

(3) Groningen

(4) Zuid-Holland

(6) Drenthe

(5) Limburg

(9) Zeeland

(8) Gelderland

(7) Utrecht

(10) Noord-Brabant

(12) Overijssel

(11) Flevoland

Brabanders zijn apetrots op ‘hun’ Efteling

Samen met Overijssel en Flevoland bungelt Noord-Brabant onderaan als het gaat om de mogelijkheden die de provincie de inwoners heeft te bieden in de vrije tijd. Dit ondanks dat geen enkele vrijetijdsorganisatie zo sterk wordt omarmd door de eigen inwoners als de Efteling. Daarnaast blijkt Brabant ook het rijkste theateraanbod van Nederland te hebben. Beerda: ‘Met name het museumaanbod wordt door Brabanders als karig ervaren. Het Noordbrabants Museum en het TextielMuseum genieten onder de bevolking duidelijk het grootste draagvlak. Het Vincent van GoghHuis, Van Abbemuseum en preHistorische Dorp volgen daarna. De bijna 150 overige musea die de provincie rijk is, zijn onvoldoende zichtbaar bij het brede publiek.’

Vrijetijdsorganisaties met het sterkste draagvlak onder provinciebevolking in 2024

Efteling (Noord-Brabant)

Elfstedentocht (Friesland)

Diergaarde Blijdorp (Zuid-Holland)

Martinitoren (Groningen)

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen (Drenthe)

Anne Frank Huis (Noord-Holland)

Koninklijke Burgers' Zoo (Gelderland)

Herinneringscentrum Kamp Westerbork (Drenthe)

Rijksmuseum (Noord-Holland)

DierenPark Amersfoort (Utrecht)

Onderzoek onder 191.000 respondenten sinds 2006

Het Vrije Tijd Merkenonderzoek is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld en wordt sinds 2006 uitgevoerd. Met het onderzoek zijn inmiddels 191.000 respondenten ondervraagd over de reputatie en groeipotentie van alle Nederlandse organisaties in de cultuur-, dagattractie-, evenementen- en sportsector. Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd en heeft geen opdrachtgever of andere belanghebbende.