Loslopende hond op snelweg A17 na grote politie- en burgeractie gered

Zondagavond 22 december hield een nogal ongewone reddingsactie politieagenten en burgers druk bezig. 'Rond de klok van 17.00 uur zou een vrouw achter een hond aanrennen op de snelweg A17 bij Moerdijk. Meerdere hulpdiensten schoten te hulp, maar de hond gaf zich niet zomaar over', zo meldt de politie maandag.

Meerdere meldingen naar 112

“112. Wat is het noodgeval?” Meerdere meldingen druppelen binnen, allemaal met dezelfde boodschap: een vrouw zou over de vluchtstrook achter een hond aanrennen. Tegen het verkeer in! De telefonisten hebben het er maar druk mee, en sturen snel hulptroepen naar de A17.

Auto's razen met 100 km/h voorbij

Meerdere politieauto’s rijden naar de snelweg. En ook Rijkswaterstaat is onderweg. De vrouw zou haar auto op de vluchtstrook hebben geparkeerd om vervolgens de viervoeter te vangen. Niet veel later schoten de agenten de vrouw te hulp. Een klein leger rende achter de hond aan, maar elke poging om het dier te vangen, mislukte. En dat terwijl de auto’s met zo’n 100 kilometer per uur langs raasden. De hulpdiensten besloten niet langer te wachten en zette de snelweg af om de hond veilig te kunnen vangen.

Voer blijkt de oplossing

De hondenreddingsoperatie werd vervolgd. Na een paar mislukte pogingen besloot een agent de hond een beetje verleiding aan te bieden: voer. 'Dit bleek de sleutel te zijn, want de hond werd gevangen! Na ongeveer een halfuur was de snelweg weer vrij. En zo eindigde deze ongewone reddingsactie', aldus de politie.