Voortvluchtige veroorzaker verkeersongeval Lelystad aangehouden in de VAE

Een 31-jarige man uit Lelystad die een straf moet uitzitten na het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval, is in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) aangehouden. Onderzoek van FASTNL en de politie Midden-Nederland leidde naar de VAE, waar de man vermoedelijk sinds 2022 verblijft.

De destijds 26-jarige man veroorzaakte in november 2019 in Lelystad een zwaar verkeersongeval waarbij twee doden vielen, waaronder een 4-jarig kind. Een andere inzittende raakte zwaargewond. De man reed twee keer zo hard dan ter plekke was toegestaan. Het ongeval maakte grote indruk op hulpdiensten en politie.

Op 2 februari 2022 werd de verdachte door de rechtbank Midden-Nederland tot 18 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In hoger beroep deed de rechter daar nog een half jaar bij. Sinds het cassatieberoep in januari 2024 werd verworpen is deze straf van 24 maanden onherroepelijk. Hij moet er nog 717 dagen van uitzitten. Het specialistische FAST-team- het Fugitive Active Search Team- wist de man vervolgens te traceren. Op basis van de signalering van FASTNL is de man op 20 december aangehouden. Aan de VAE wordt om uitlevering gevraagd.