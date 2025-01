'Weekendweer: sneeuw op komst'

In het eerste weekend van januari krijgt ons land direct te maken met sneeuw. In de nacht van zaterdag op zondag begint het vanuit het zuiden te sneeuwen. In het noordoosten kan de sneeuwval tot het begin van de middag aanhouden en is de grootste kans op sneeuwpret. In het hele land moet rekening gehouden worden met tijdelijke gladheid, maar in het zuiden en midden gaat de neerslag snel over in regen. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 7-11 graden op zondagavond. Dit meldt Weeronline

Op zaterdag moet je veel geluk hebben om sneeuwvlokken te zien. Er trekken slechts enkele winterse buien over het land, waarbij naast regen ook kans is op hagel en natte sneeuw. Deze buien verwachten we in het noorden van het land. Droog weer heeft de overhand en daarbij schijnt af en toe de zon. De zaterdag leent zich dus uitstekend voor bijvoorbeeld een lekkere winterwandeling. In het zuiden neemt later in de middag en in de avond de bewolking toe. De buien verdwijnen ’s avonds als laatste in het noorden.

Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later op de dag draait de wind naar het zuidoosten. Aan het begin van de dag ligt de temperatuur rond het vriespunt en het warmt maar moeizaam op. Uiteindelijk wordt het 2 graden in het oosten tot 4 in het westen. Daarmee is het vrij koud, want normaal is het begin januari overdag een graad of 6.

Koude nacht naar zondag met sneeuw

In de nacht naar zondag voert een zwakke tot matige zuidoostenwind koude lucht aan en koelt het af tot rond het vriespunt. Tegelijk breidt vanuit het zuiden een neerslagzone uit over het land en de eerste neerslag valt in de vorm van sneeuw. Hou dus rekening met gladheid! In het zuiden van het land zal de neerslag in de ochtend snel overgaan in regen en daarna zal de sneeuw verdwijnen.

In het noordoosten gaat het pas aan het begin van de ochtend sneeuwen, maar kan de sneeuwval tot het begin van de middag aanhouden. Daar hebben we wat langer de tijd om te genieten van het tijdelijke sneeuwdek. In de loop van de ochtend zal de sneeuw ook in het midden van het land al overgaan in regen, doordat de wind naar het zuidwesten draait en zachte lucht aanvoert. Tijdens de overgang van sneeuw naar regen is ook kortstondig kans op ijzel. Vooral in het noorden en noordoosten van het land is dit risico aanwezig, omdat daar de overgang naar de zachte lucht wat moeizamer kan gaan dan elders.

Fikse temperatuurstijging

Zondag aan het begin van de middag zal de neerslag als laatste ook in het noordoosten van het land overgaan in regen. De zuidwestenwind voert bijzonder zachte lucht aan, waardoor de temperatuur stijgt naar 5 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Aan zee wakkert de wind mogelijk aan naar krachtig tot hard, windkracht 6-7. Zondagavond warmt het verder op naar 7-11 graden en er zijn dan nog lange perioden met regen.

In de nacht naar maandag is het erg zacht met 8 tot 11 graden. Maandag overdag wordt het 9 graden op de Wadden, zo'n 12 graden in de Randstad en ruim 13 graden in het zuidoosten. Er trekt dan opnieuw een regengebied over het land. De dagen daarna wordt het kouder met opnieuw winterse buien.