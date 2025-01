KNMI geeft Code Geel voor witte sneeuw

Na sneeuw valt er regen

'Zondagochtend gaat de sneeuw over in regen, het eerst in het zuidwesten, begin van de middag ook in het noordoosten. De gladheid verdwijnt dan weer', aldus het KNMI.

Landelijk tussen de 1 en 5 cm sneeuw

Op veel plaatsen valt zondag in de (vroege) ochtend 1-3 cm sneeuw. In een brede zone over het midden van het land kan zelfs 3-5 cm vallen. Sneeuwbuien kunnen voor ongelukken en schade zorgen. De intensiteit van sneeuw kan plotseling veranderen en over korte afstanden sterk verschillen. Vooral voor het verkeer is dat verraderlijk, want de weg kan in korte tijd spiegelglad worden.

Slecht zicht

In sneeuwbuien loopt het zicht plotseling sterk terug. Bij lichte sneeuw is het zicht nog zo’n 1 tot 2 kilometer. Naarmate het harder sneeuwt, wordt het zicht snel minder. In een zware sneeuwbui ligt het zicht tussen 200 en 500 meter, vergelijkbaar met het zicht in mist. In zware sneeuwbuien kan dit verder teruglopen. Soms zelfs tot minder dan 50 meter. Dat komt overeen met het zicht in zeer dichte mist.

Grote verschillen

In middelste deel van het land kan dus een dik pak sneeuw tot 5 cm dik vallen. Het gaat om het gebied in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Utrecht, Gelderland en het bovenste gedeelte van Noord-Brabant. In de overige provincies zal de sneeuwlaagdikte variëren van 1 tot 3 cm.