KNMI: Nog enige tijd zware windstoten

Afname windstoten vanuit het zuiden

De windstoten kunnen lastig zijn voor het verkeer, vooral voor fietsers, vrachtwagens en auto's met aanhanger. Ook is er kans op ongelukken door het afbreken van boomtakken. 'Van het zuiden uit nemen de windstoten de komende uren af, maar het Waddengebied heeft het grootste deel van de avond nog hiermee te maken', aldus het KNMI.

Windstoten

Windstoten zijn kortdurende rukwinden of windvlagen van minstens 50 kilometer per uur. Vanaf 75 km/u spreken we van zware windstoten en vanaf windkracht 9 spreken we van storm.