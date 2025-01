Verdachten dood 33-jarige man kelderboxgang Amsterdam-Osdorp langer vast

Beide verdachten in het onderzoek naar de dood van een 33-jarige man in een Amsterdamse kelderboxgang blijven 14 dagen langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Kelderboxgang

'De 33-jarige man werd op 30 december 2024 dood aangetroffen in een kelderboxgang aan de Clauskindereweg in Amsterdam-Osdorp', aldus het OM. De 29-jarige man die in de nacht van 4 januari 2025 in Rotterdam werd aangehouden, wordt verdacht van moord in vereniging en wapenbezit.

Uitlokken moord

De 20-jarige man uit Amsterdam die de avond ervoor in Hoofddorp is aangehouden, wordt verdacht van moord in vereniging, dan wel van uitlokken van moord. Beide verdachten zitten nog in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.