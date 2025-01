Agenten lossen waarschuwingsschot bij aanhouding in Boskoop

Rond 21.00 ontving de politie een melding van een overval op een casino in Boskoop. Een van de verdachten had een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich. Na een zoekslag, waarbij onder andere de helikopter en de politiehonden zijn ingezet, troffen agenten twee verdachten aan. Omdat de verdachten niet aan de bevelen voldeden, loste de politie een waarschuwingsschot. Vervolgens werden de twee verdachten aangehouden. Even later werd een derde verdachte aangehouden.

De verdachten, twee mannen van 23 jaar en een minderjarige man, worden vandaag gehoord.