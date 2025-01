Manuëla Kemp op 61-jarige leeftijd overleden

Vrijdag is op 61-jarige leeftijd zangeres en presentatrice Manuëla Kemp overleden. Kemp lag al wekenlang in coma nadat zij begin december in Portugal ernstig gewond raakte bij een eenzijdig scooterongeval.

Ernstig ongeluk

Het ongeval gebeurde op 7 december 2024 in het Portugese Loulé. Sindsdien lag zij in een ziekenhuis in Faro in coma. Begin januari 2025 maakte haar man bekend dat de schade aan haar lichaam zo groot was dat ze binnen afzienbare tijd zou overlijden.

Ernstig hersenletsel

Uit diverse scans was namelijk gebleken dat ze door de klap ernstig hersenletsel had opgelopen dat niet meer te herstellen was. Kemp werd per ambulancevliegtuig overgebracht naar Nederland waar zij op 17 januari op 61-jarige leeftijd overleed in het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum.