Productielocatie harddrugs aangetroffen garage woning in Heerlen

Melding alerte buurtbewoner

Vrijdagmorgen 17 januari rond 08.30 uur ontving de politie een melding van een alerte buurtbewoner die verdachte activiteiten rondom het pand had opgemerkt. Ter plaatse troffen agenten harddrugs aan en materiaal voor de productie ervan. In het pand bevonden zich verder geen personen en er zijn geen aanhoudingen verricht.

Ontmanteld

De politie onderzoekt de zaak en heeft de productielocatie inmiddels ontmanteld. Er is daardoor geen gevaar meer voor omwonenden. Het produceren van synthetische drugs gaat gepaard met veel gevaren. Zo kunnen bijvoorbeeld chemicaliën ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vooraf niet te overzien. Niet enkel de productie van synthetische drugs, ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie, is levensgevaarlijk.