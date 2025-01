Aanrijding tussen trein en graafmachine op overweg in Bunnik

Kraan kwam stil te staan

'De kraan wilde de overweg oversteken maar kwam stil te staan op de overweg waarna de trein niet genoeg tijd meer had om op tijd te kunnen stoppen. Bij de aanrijding raakte de machinist van de trein lichtgewond. Er waren geen spoorwerkzaamheden in de buurt', aldus ProRail.

Aanzienlijke schade

De schade is aanzienlijk. De trein is beschadigd en er is ook veel herstelwerk aan het spoor nodig. Vooral de schade aan de bovenleiding is groot. Reizigers zullen voorlopig nog hinder ondervinden van dit ongeluk en worden daarom geadviseerd om een reisplanner te checken voor vertrek. ProRail laat ook weten 'geschrokken te zijn van dit ongeluk' en leeft mee met alle betrokkenen.

Onderzoek

De Intercity reed van Utrecht naar Arnhem. De zeven in de trein aanwezige passagiers zijn opgevangen. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht.