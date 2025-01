Man overleden na opzettelijke aanrijding

De man die zondagavond 19 januari werd aangetroffen op een parkeerterrein langs de Voorschoterweg in Valkenburg blijkt het slachtoffer te zijn van een vermoedelijk opzettelijke aanrijding. Het slachtoffer, een 36-jarige man uit Noordwijkerhout, is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Er zijn inmiddels drie verdachten aangehouden.

Omstreeks 20.00 uur kregen agenten de melding dat er op de Voorschoterweg een zwaargewonde man zou liggen. Ter plaatse is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, echter bleek hij al te zijn overleden. Vrij snel werd duidelijk dat de man mogelijk opzettelijk zou zijn aangereden. Direct werd een groot rechercheonderzoek opgestart. Later op de avond werden in Den Haag drie verdachten aangehouden.

Omdat er sterke aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf is er onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Het rechercheteam doet onderzoek naar de toedracht en onderzoekt daarbij meerdere scenario’s. De verdachten, twee mannen van 29 en 30 uit Rotterdam en Hoorn en een 29-jarige vrouw uit Leiden zijn voor verhoor ingesloten en zitten in volledige beperkingen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat, wat maakt dat politie en OM terughoudend zijn in het delen van inhoudelijke informatie. In verband met het onderzoek zijn inmiddels meerdere auto’s in beslag genomen.