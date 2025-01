Onvoldoende corporatiewoningen in merendeel gemeenten

Het percentage corporatiewoningen ligt in meer dan de helft van alle gemeenten veel lager dan waaraan behoefte is. Dat blijkt uit cijfers van het CBS die door Aedes, de brancheorganisatie van corporaties, zijn opgevraagd bij het CBS.

'Ook afgelopen jaren te weinig gebouwd'

'Ook de afgelopen jaren werden in grote delen van het land naar verhouding flink te weinig corporatiewoningen gebouwd', zo meldt Aedes donderdag.

'Lang wachten op betaalbaar huurhuis'

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Heel veel mensen wachten ongelofelijk lang op een betaalbaar huurhuis. Corporaties willen en kunnen nieuwe woningen bouwen en voegden in 2024 al ruim 20.000 woningen toe, maar het tempo moet verder omhoog. Zonder regie vanuit de overheid komen er onvoldoende bouwlocaties beschikbaar voor sociale woningbouw. De Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting moet hierin verandering brengen. Gelet op de urgentie, duurt het afronden van de wet nu echt te lang.'

Te weinig sociale huur in veel gemeenten

In zo’n 275 gemeenten (van de 342) ligt het percentage corporatiehuurwoningen onder de noodzakelijke 30%. Zo blijkt uit de analyse van CBS-data van de afgelopen jaren. Juist in de gemeenten waar nu al weinig corporatiewoningen beschikbaar zijn, blijft de bouw van corporatiewoningen het verst achter. In de periode van 2020 tot en met 2023 was gemiddeld slechts 16% van de nieuwbouw in deze gemeenten een corporatiewoning. In slechts 32 van deze gemeenten bouwde men meer dan 30% corporatiewoningen. Deze CBS-nieuwbouwcijfers per gemeente laten de urgentie en noodzaak van een snelle invoering van de Wet regie zien.

Regiewet nodig

De Regiewet regelt dat 2/3 van de nieuwbouwproductie betaalbaar is en 30% sociale huur moet zijn. De Regiewet geeft provincies en Rijk straks de mogelijkheid in te grijpen als nieuwbouwplannen onvoldoende of niet snel genoeg van de grond komen. Daarnaast regelt de wet dat de beroepsprocedure tegen nieuwbouwplannen wordt ingekort.

'Maak vaart'

Martin van Rijn: 'We kunnen geen tijd meer verdoen. Het gaat nu om uitvoeren van plannen om de woningnood aan te pakken. Dus maak vaart met de puntjes op de "i" van de Regiewet, dan kan de Tweede Kamer deze met spoed behandelen.'

Corporaties hebben genoeg bouwplannen

Woningcorporaties staan klaar om hun woningbouwproductie op te voeren. De afgelopen jaren is een duidelijk stijgende lijn ingezet. In 2023 waren het 18.000 woningen en voor 2024 laten de voorlopige cijfers zien dat de sector meer dan 20.000 woningen heeft neergezet. Maar het terugdringen van de woningnood vraagt om nog grotere aantallen. De minister van VRO, de VNG en Aedes spraken in de nieuwe Nationale Prestatieafspraken van afgelopen december af om er alles aan te doen om versneld (vanaf 2027) de bouw van 30.000 huurwoningen per jaar te realiseren.