De nieuwe Samsung Galaxy S25; is hij het geld waard?

Nieuwsgierig naar wat we van dit nieuwe pareltje uit de Samsung collectie kunnen verwachten? Alvast een kleine hint, vooral de Samsung S25 Ultra zakelijk gebruiken lijkt een slimme keuze met veel voordelen.

De Samsung Galaxy S25 lijn

De lijn van de Samsung Galaxy S25 bestaat zoals gebruikelijk weer uit verschillende producten. Het standaard S25 model, maar ook een Plus en een Ultra. Iedere telefoon kent zijn veranderingen ten opzichte van de voorgangers uit de S24 lijn, maar bij de Ultra lijken deze het grootst. Alle drie de exemplaren krijgen een nieuwe processor, namelijk een sterke Snapdragon 8 Elite-chip. Dit merk je direct in gebruik, want deze kennen we nog niet van andere toestellen maar is nog beter dan zijn voorgangers. Daarnaast zijn er vele AI-implementaties verwerkt, dit kun je bijvoorbeeld zien in de S Pen die standaard bij de Ultra wordt meegeleverd. Hiermee kun je op je scherm iets omcirkelen, waarna je direct een zoekopdracht kan doen. Hoe vet is dat? Ook is dit merkbaar in de kwaliteit van foto- en videobewerking, en ook kun je iedere ochtend een persoonlijke nieuwsbrief met opvallende zaken uit jouw persoonlijke apps ontvangen. Ohja, waarschijnlijk wordt later dit jaar nog een model gelanceerd; de S25 Slim. Het zit al een beetje in de naam, maar dit is een hele platte versie van de S25.

Het uiterlijk

Ook het uiterlijk krijgt ook weer een mooie wijziging, waarbij de randen nog iets gestroomlijnder zijn. Ook zijn er afmetingen veranderd, maar niet bij alle varianten. Zo krijgt de standaard telefoon wederom een omvang van 6,2 Inch, maar bij de Ultra is dit nu 6,9 inch. Het gewicht is maar 163 gram (dit komt mede door de 4.000 mAh batterij die erin zit) en daarmee neemt het gewicht dus aardig af. De accu is oplaadbaar met 25 Watt, wat ervoor zorgt dat hij zowel sneller als langer vol zit. Ook draadloos laden is in kwaliteit toegenomen. De processor is naar verwachting de Snapdragon 8 Elite van Qualcomm met 12 GB werkgeheugen, en je hebt de keuze uit 128 GB, 256 GB of 512 GB aan opslaggeheugen. Qua camera’s komt de S25 met een 50 megapixel hoofdcamera en een 12 megapixel ultragroothoekcamera. Bij de Samsung Galaxy Ultra is er een nieuwe 50 MP groothoeklens, 200 MP hoofdcamera, plus nog een 12 megapixel selfiecamera aan de voorzijde. De telefoon draait op Android 15 met de One UI 7-schil van Samsung, de nieuwste software upgrade die beschikbaar is.

De Samsung Galaxy S25 is weer een perfect stukje werk uit de koker van dit mooie techbedrijf, dus het is zeker het geld waard! De prijzen zijn in lijn met die van voorgaande Samsung lanceringen wat ervoor zorgt dat het met een scherp abonnement een prima verhouding heeft wat betreft prijs-kwaliteitverhouding. Dus op zoek naar dé gadget van dit jaar? Dan lijkt de Samsung Galaxy S25 daar een goede kans op te maken. En als je de mogelijkheid hebt, schaf dan de Samsung S25 Ultra zakelijk aan. Scheelt weer bij de belastingaangifte!